Названы российские регионы с самой большой смертностью

Российскими регионами с самой большой смертностью в первой половине 2020 года оказались Псковская, Тверская, Тульская, Новгородская и Владимирская области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, издание уточняет, что в таких регионах, как Тульская, Владимирская, Ленинградская и Смоленская области в указанный период родилось меньше всего детей. В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель естественного прироста населения снизился по всей стране на 6 процентов.

В общей сложности за первое полугодие 2020 года в России родилось 811 тысяч детей. Лидируют по рождаемости Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Тыва, Ингушетия и Дагестан. В этих регионах зафиксирован низкий уровень смертности и высокий естественный прирост.

Ранее в Росстате сокращение числа жителей объяснили естественной убылью населения. Там указали на демографические проблемы страны, в том числе уменьшение количества женщин репродуктивного возраста и добавили, что для улучшения ситуации реализуется национальный проект «Демография». По данным Росстата, до 2030 года в России будет наблюдаться естественная убыль населения. При высоком варианте потери будут замещаться за счет миграции.