Россиян предупредили о риске исчезновения дешевых лекарств

В России подорожали три лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВП). Так, выросла цена на ибупрофен, флуконазол и метформин, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group. Препараты относятся к сегменту дешевых и могут быть вытеснены более дорогими аналогами.

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Средняя цена за упаковку ибупрофена в июле подскочила на 7 процентов (до 86 рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Флуконазол подорожал на 9 процентов (до 51 рубля). Предельную стоимость на лекарства из списка ЖНВП определяет Минздрав. При этом в каждом субъекте устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

Если ежегодно не индексировать зарегистрированные цены, то постепенно с рынка рискуют исчезнуть многие недорогие отечественные лекарства, предупреждают аналитики. Эксперты считают, что рост стоимости произошел из-за повышения спроса, удорожания субстанции после изменения курса валют, а также из-за маркетинговых игр фармкомпаний.

Ранее стало известно, что новые санитарные правила и нормы (СанПиНы), разработанные Роспотребнадзором, могут привести к массовому закрытию аптек в жилых домах по всей России.