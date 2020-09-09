Шакира показала придуманный ею бикини на себе во время пляжной съемки

Колумбийская певица Шакира снялась в купальнике собственного дизайна во время отдыха на Мальдивах и порадовала фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной фотографии 43-летняя исполнительница позирует вполоборота к камере в розовом бикини. При этом она показала, что плавки ее комплекта украшены бахромой с бусинами. «Я разработала новый купальный костюм, а мой друг Бего сделал его для меня. Мне всегда необходимо создавать собственные купальники на лето!» — подписала знаменитость пост, который набрал 5,2 миллиона лайков.

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Поклонники оценили внешний вид певицы и купальник в комментариях. «Богиня!», «Выглядишь скорее на 23, нежели на 43. Ты невероятна, отличный загар. Мне нравятся твои выступления», «Всегда хотела подобную модель, идеально!», «Какое замечательное фото! Одна из самых красивых женщин! Люблю тебя, Шакира», — высказывались они.

В августе эксперты моды назвали самые популярные купальники 2020 года. Так, например, трендовыми стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта. Кроме того, знаменитости полюбили купальники из денима, а также комплекты с принтом в стиле тай-дай.