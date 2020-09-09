По всей России прошел фестиваль «Таврида рядом»

Фестиваль стримов и концертов во дворах с музыкальными и танцевальными номерами, театральными постановками, кино и изобразительным искусством «Таврида рядом» прошел во многих городах России с 4 по 6 сентября. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает газета «Взгляд».

В фестивале участвовали деятели искусства и культуры из 73 регионов страны. Лучшие из них получат денежную премию в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

На фестивале было организовано 2014 мероприятий, в числе которых как онлайн-встречи, так и встречи на открытых площадках в разных городах. На уличной сцене выступило больше ста артистов, также исполнено около 20 танцев народов России.

Наиболее яркими стримами стали концерт ансамбля народного танца «Мириданс» из Татарстана и спектакль «Nota Bene 1945» коллектива «Нетеатр» из Нижегородской области, основанный на реальных событиях во время Великой Отечественной войны. По словам режиссера и постановщика Дмитрия Сухотерина, пьеса поставлена по мотивам рассказов его школьного учителя — это история о детях, которые гуляли по улице и искали «трофеи»: гильзы и осколки снарядов.

Telegram-канал «Саша и Лев» подготовил стрим о литературе, книгах и блогах. Об актуальных темах в мире медиа и книжной индустрии рассказывал книжный блогер Евгения Власенко с ником Knigagid, писательница и литературный антрополог Ольга Брейнингер и главный редактор онлайн-журнала «Прочтение» Полина Бояркина.

«Таврида рядом» прошла в рамках большого фестиваля «Таврида — АРТ», который завершился 6 сентября в Крыму. Является частью федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Его организатором стала АНО «Центр развития культурных инициатив».