В Крыму завершился фестиваль «Таврида — АРТ»

В Крыму завершился фестиваль фестивалей «Таврида — АРТ», сообщается на странице арт-кластера «Таврида» в Instagram.

«Четыре дня ярких концертов, замечательной музыки, больших кастингов, перформансов, семь онлайн-трансляций фестиваля Таврида LIVE и самое главное — выступления резидентов "Тавриды" со звездами», — гласит запись.

В пресс-службе арт-кластера добавили, что это были «насыщенные дни, наполненные вдохновением, любовью и творчеством». «Мы благодарим участников и зрителей за энтузиазм и позитив, которые не испортит никакая погода. Мир, любовь, искусство — всегда в нашем сердце!» — говорится в публикации.

Фото: Анастасия Градских 1 /10

Фестиваль проходил со 2 по 5 сентября в Судаке на территории арт-кластера — платформы, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Более 100 кастингов по разным направлениям прошли как на самой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-формате.