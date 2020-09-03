Кириенко назвал плюсы молодежного фестиваля «Таврида — АРТ»

Молодежный фестиваль «Таврида — АРТ» — самая масштабная площадка кастингов, которая существует в России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он стал гостем мероприятия, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кириенко подчеркнул, что фестиваль дает неограниченные возможности творческим людям со всей страны. Он заметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось сократить количество участников. Но такие обстоятельства Кириенко назвал даже плюсом, так как ключевые события теперь транслируются и онлайн, давая возможность подключиться к ним еще большему числу россиян.

«Уникальная онлайн- и офлайн-кастинг-платформа открыла возможности для всех. Кастинг-платформа в удаленном формате поможет участникам пройти сразу в финал конкурсов или перейти через тур, пропуская один из этапов отбора. Работа площадки продолжится до 12 октября», — отметил Кириенко.

Первый фестиваль «Таврида — АРТ» прошел в 2019 году, его зрителями стали более 92 тысяч человек. Организатор фестиваля — АНО «Центр развития культурных инициатив». Он проходит в рамках нацпроекта «Образование». Для безопасности в связи с коронавирусом в этому году на территории арт-кластера от всех требуют справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, действует масочный режим, мероприятия проводятся в разных локациях, чтобы равномерно распределить участников и гостей.