На «Тавриде» открылась антишкола для поэтов и журналистов

На форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в Крыму открылась антишкола для поэтов и журналистов. Об этом в субботу, 15 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

«Форум молодых деятелей культуры и искусств собрал 150 лучших прозаиков, поэтов, литературных критиков, блогеров и журналистов в сфере культуры из разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Вместе с известными российскими писателями и журналистами, редакторами ведущих издательств и СМИ, участники обсудят как изменился мир литературы и медиа в условиях пандемии и с какими новыми вызовами он столкнется в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что участников антишколы ждут семь дней образовательной программы, которая будет включать в себя воркшопы, медиа-игры, паблик-токи, мастер-классы и форсайт-сессии. В частности, замглавреда журнала Marie Claire расскажет учащимся о том, как писать тексты для глянца, книжная активистка и блогер Knigagid Евгения Власенко — о том, как сделать свою книгу популярной среди блогеров, а автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина — о том, как превратить сюжет в сценарий. Также одним из лекторов выступит английский писатель, сценарист и продюсер Питер Джеймс.

Как отмечается, по итогам антишколы в рамках издательской программы «Тавриды» книги трех молодых прозаиков будут изданы в «Редакции Елены Шубиной», редакции №1 в «Эксмо», и редакции «МИФ.Проза» с дальнейшим PR-сопровождением. Кроме того, рассказы лучших участников антишколы войдут в рождественский номер журнала «Юность», некоторые также смогут пройти стажировки в различных изданиях. Работа антишколы завершится 20 августа.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта — АНО «Центр развития культурных инициатив».