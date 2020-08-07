На «Тавриде» обсудили развитие кино в Крыму

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 6 августа прошла дестинационная сессия «Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 августа.

Участниками сессии стали 30 человек, в числе которых глава Минкультуры России Ольга Любимова, российский журналист, писатель-эссеист Владимир Толстой, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев и другие.

В рамках встречи участники сессии обсудили перспективные направления развития кино на территории Крыма и проработали предложения по созданию кинопроизводственного и образовательного комплекса на площадке арт-кластера «Таврида».

Все желающие высказали свое мнение о будущем киноиндустрии. В частности, было предложено создать линзы с дополненной реальностью, которые позволят смотреть фильмы во всю ширину взгляда, съемочные павильоны со встроенной в стены техникой, а также дроны, которые через 10 лет смогут полностью обеспечивать правильное освещение площадки во время съемок.

«На сессии мы представили, какими могут быть крупные киностудии, но я бы хотел немного больше поговорить о том, что именно "Таврида" может стать местом силы, скопления кинематографистов со всей страны. Здесь они будут прокачивать свои навыки, а затем возвращаться в свои регионы и творить, чтобы кино было не только в Москве, а по всей России. Крупные студии — там, где приживутся, в остальных регионах хотя бы частично — студии озвучки, графики, того, что можно передавать через интернет», — высказался эксперт антишколы кино и анимации, продюсер, основатель продюсерского центра BAZA Андрей Зубов.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта — АНО «Центр развития культурных инициатив».