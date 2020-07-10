Путин назвал «Тавриду» творческой мастерской для одаренной молодежи

Форум «Таврида» стал творческой мастерской для одаренной молодежи, говорится приветственной телеграмме президента России Владимира Путина, направленной участникам и организаторам форума.

«Убежден, что форум пройдет успешно, будет содействовать вашему профессиональному становлению, поможет обрести новых соратников и единомышленников», — отметил глава государства.

По его словам, из-за пандемии коронавируса не все желающие смоги приехать на форум, однако организаторы предусмотрели дистанционные формат.

Летом прошлого года Владимир Путин одобрил идею создания студии Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) на площадке форума «Таврида».

Открытие первой очной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» состоится в Крыму 10 июля. Форум впервые прошел в Крыму в 2015 году.

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