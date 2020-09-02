Кириенко открыл фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму

Вечером 2 сентября в районе крымского Судака открылся фестиваль фестивалей «Таврида-Арт», в церемонии принял участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обращаясь к участникам фестиваля, Сергей Кириенко отметил, что «ни расстояние, ни время, ни жара, ни ветер, ни даже знаменитая пыль "Тавриды" не могут помешать вашему стремлению творить, создавать, вдохновлять», несмотря на пандемию коронавируса.

По информации организаторов, мероприятие пройдет со 2 по 6 сентября, оно собрало две тысячи молодых деятелей культуры со всей России. Участники и гости смогут посетить мастер-классы, тренинги, показы молодых российских дизайнеров, выставку современного искусства, арт-перформансы, кастинги, а также тренировки и практики от известных спортсменов в рамках спортивной программы. Кроме того, их ждут шоу-концерт с участием таких известных исполнителей, как Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Диана Арбенина и многих других

Кириенко обратил внимание, что на месте проведения фестиваля — в бухте Капсель — полтора года назад была почти пустыня, и поблагодарил участников за вклад в развитие кластера. «Да, нас сегодня чуть меньше, потому что в прошлом году на этой площади собралось около 90 тысяч человек. Но только кажется, что нас меньше, потому что фестиваль "Таврида" будет проходить в сотнях городов на центральных площадях, в нем будут участвовать сотни тысяч людей - кастинги и концерты будут идти в режиме онлайн».

Для безопасности в связи с коронавирусом на территории арт-кластера от всех требуют справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, действует масочный режим, мероприятия проводятся в разных локациях, чтобы равномерно распределить участников и гостей.

Первый фестиваль «Таврида-Арт» прошел в 2019 году, его зрителями стали более 92 тысяч человек. Организатор фестиваля - АНО «Центр развития культурных инициатив». Он проходит в рамках нацпроекта «Образование».

27 августа сообщалось, что на трассе «Таврида» в Крыму начался масштабный стрит-арт проект «Таврида-АРТ». Работа над первыми арт-объектами уже завершена. 25 августа группа художников доделала образ балерины, а также девушки-природы, в изображении которой использовали крымские узоры.