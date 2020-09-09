В Бельгии переименуют названный в честь короля-расиста тоннель

В столице Бельгии Брюсселе переименуют автодорожный тоннель, названный в честь короля Леопольда II. Таким образом власти страны намерены бороться с расизмом и гендерным неравенством. Об этом сообщает Reuters.
Леопольд II правил Бельгией на рубеже XIX-XX веков, когда страна контролировала Конго. Считается, что за это время погибло более 10 миллионов африканцев.
«Мы знаем, что Леопольд II — очень противоречивая фигура в нашей истории. Мы должны начать деколонизацию общественной жизни», — сказала региональный министр мобильности и общественных работ Эльке ван ден Брандт.
Только шесть процентов улиц Брюсселя носят имена женщин, поэтому новое название тоннеля заодно поможет в борьбе с проблемой гендерного неравенства. Правозащитницы войдут в состав экспертной комиссии наравне со специалистами по колониальной истории.
Комиссия подготовит список возможных названий, а жители Брюсселя выберут лучшее из них с помощью голосования. Результаты объявят в 2021 году.