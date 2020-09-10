Россияне решили избавиться от трупа родственника и подсмотрели решение в фильме

Жители Миасса вытащили из пруда 200-литровую железную бочку с трупом пожилого мужчины внутри. Туда его засунули родственники, которые хотели избавиться от тела и подсмотрели решение в фильме, сообщил Znak.com представитель Следственного комитета Челябинской области.

При погибшем не было документов. Следователю, сотрудникам областного уголовного розыска и городской полиции с большим трудом удалось установить его личность, им оказался 79-летний челябинец. По факту обнаружения тела возбудили дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Правоохранители разыскали племянницу и ее мужа, которые признались, что таким образом пытались спрятать труп приехавшего к ним на лето дяди, когда он скончался. 49-летняя женщина рассказала, что пенсионеру стало плохо в конце августа, когда он употреблял спиртное. Супружеская пара пыталась спасти его, делая искусственное дыхание, но это не помогло, и мужчина умер. Россиянка отметила, что вызывать полицию было страшно, потому что она находится в розыске за кражу.

«По ее утверждению, она боялась, что, во-первых, обнаружит себя, во-вторых, их выгонят со съемной квартиры. Тогда они вспомнили какой-то фильм и не придумали ничего лучше, чем приобрести бочку и тачку в садовом магазине», — сказал изданию сотрудник СК.

Россияне поместили труп в бочку, заклеили крышку изолентой, на тачке отвезли емкость к водоему и сбросили в воду. Она затонула, но через неделю всплыла из-за вздувшихся органов умершего.

Для выяснения причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиз. Помимо естественной смерти следствие рассматривает вариант попытки мошенничества. В августе муж племянницы получил опекунство и доступ к пенсии пожилого человека, поскольку он был болен и страдал от алкоголизма.