Российские дети задушили и сбросили в реку восьмилетнюю девочку

Российские дети во время игры задушили восьмилетнюю девочку в Уфе и сбросили ее тело в реку, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в республиканском управлении МВД.

Мать сообщила в полицию о пропаже дочери после того, как 22 августа она не пришла вечером домой после прогулки. Вскоре прохожие нашли труп ребенка на Курочкиной горе в реке Черниковке. На теле были следы удушья.

По предварительным данным, несовершеннолетние убили девочку, передавив ей сонную артерию. Испугавшись последствий, дети попытались избавиться от трупа и выбросили его в воду. В совершении преступления подозревается 13-летний подросток, с ним проводятся следственные действия.

В конце июня в Анапе дети с головой закопали на пляже восьмилетнего брата. Тот поперхнулся песком. Врачам не удалось его спасти, и он умер.