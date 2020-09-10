17-летней москвичке велели раздеться на собеседовании

В Москве 17-летняя девушка пожаловалась на то, что ей велели раздеться на собеседовании на должность модели-промоутера для дегустации шоколада. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Москвичка рассказала, что нашла вакансию на популярном интернет-ресурсе и связалась во «ВКонтакте» с женщиной, которая разместила предложение. Они обсудили условия работы и договорились встретиться 9 сентября, девушке также предложили поделиться страницами подруг и пообещали доплату.

На собеседование с девушкой поехал ее приятель. На обговоренном месте к ней подошел неизвестный мужчина, пригласил в свою квартиру, а молодой человек остался на улице. В квартире мужчина дал ей тапочки, велел раздеться и ушел, чтобы помыть руки. От растерянности она сначала согласилась выполнить просьбу, но испугалась и передумала.

Мужчина попытался уговорить девушку раздеться, утверждая, что он начинающий массажист. Однако она позвонила другу и попросила о помощи, тот вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Москве курьер Delivery Club предложил клиентке провести время у нее дома, пока не вернулся муж. Он написал девушке, что она ему понравилась. Она пожаловалась в сервис, сначала ей там предложили купон на скидку в 200 рублей, но позднее извинились и уволили курьера, а оператора, предложившего купон, отправили на переобучение. Delivery Club также пообещал выпустить обновление приложения для курьеров, после которого они не будут видеть телефоны клиентов.

Позднее курьер заявил, что просто захотел познакомиться с девушкой, а потом сказал, что сообщения писал не он, а другой коллега, с которым они подошли к одному дому.