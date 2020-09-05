Московский курьер объяснил предложение клиентке «провести вместе полчасика»

Московский курьер Delivery Сlub Анатолий объяснил предложение клиентке «провести вместе полчасика». Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Изначально доставщик утверждал, что просто захотел познакомиться с девушкой, которой привозил заказ. «Просто человек понравился. Симпатичный, веселый», — пояснил он.

Позднее курьер заявил, что сообщения клиентке писал не он, а его коллега, с которым он подошел вместе в один дом. Другой сотрудник якобы попросил телефон, чтобы написать понравившейся ему клиентке.

«Ну я видел, что он писал, короче. Я говорю: "Зачем? Не надо, девушка замужем". Видно было, что есть муж. Зачем тревожить?» — рассказал Анатолий. Он добавил, что после инцидента служба безопасности сервиса вызвала его в офис, из-за чего он был в шоке.

Уточняется, что курьера уволили после десяти дней работы в Delivery Сlub. Кроме того, из-за случившегося его бросила девушка.

Об инциденте с курьером в Москве стало известно 4 сентября. Из опубликованной переписки следует, что мужчина написал девушке, что она ему понравилась, а затем предложил заехать к ней на полчаса и провести вместе время. Клиентка пожаловалась в сервис, в качестве компенсации ей предложили купон в 200 рублей.