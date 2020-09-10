Россияне рассказали о причинах поддержки Лукашенко

Более трети россиян (39 процентов) из тех, кто знает о происходящем в Белоруссии, считают, что президент Александр Лукашенко правильно действует в сложившейся ситуации и рассказали о причинах поддержки его. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», содержание приводит «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, среди россиян в возрасте старше 60 лет более половины (55 процентов) считают, что Лукашенко правильно реагирует на ситуацию в стране. Среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко правильными — «законно избранный президент», «действует в рамках закона», «Лукашенко против повторения в стране "украинского" сценария».

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При этом 21 процент россиян, знающих о ситуации в Белоруссии, склонны считать неправильными действия белорусского президента, среди респондентов в возрасте 18-30 лет такого мнения придерживается каждый третий (34 процентов).

Среди аргументов респондентов, которые выступают против действий Лукашенко, присутствуют мнения о том, что он не владеет ситуацией, накаляет обстановку и что у людей есть причины для протестов.

По данным опроса, 27 процентов сограждан, имеющих информацию о ситуации в Белоруссии, затрудняются дать оценку действиям Лукашенко, наибольшие затруднения в этом плане испытывают респонденты в возрасте 46-60 лет.

Как пояснили социологи, о массовых протестах в Белоруссии знали 87 участников опроса. При этом 30 процентов из них хорошо об этом знают, а 57 процентов знают в общих чертах. Впервые слышат от социологов о протестах в соседней стране 13 процентов россиян.

Ранее Лукашенко сравнил протестующих белорусских мужчин с фашистами. Он добавил, что никуда не собирался и не собирается бежать из страны: «Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал, и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут».

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых президентских выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.