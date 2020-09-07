Россияне раскрыли свое отношение к Лукашенко

Почти половина россиян поддержали президента Белоруссии Александра Лукашенко и его действия во время протестов в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Согласно данным опроса, среди одной тысячи респондентов слышали об уличных акциях в республике большинство — 86 процентов. При этом из них 46 процентов высказались в поддержку Лукашенко, а 24 процента были готовы либо поддержать оппозицию, либо вообще никого не поддерживать.

Еще 47 процентов россиян раскрыли свое негативное отношение к забастовкам на белорусских предприятиях. Из опрошенных 29 процентов положительно оценивают действия белорусских силовиков.

В конце июля результаты опроса ВЦИОМ показали, что более половины россиян (52 процента) положительно относятся к Лукашенко. Безразлично к белорусскому президенту относятся 35 процентов россиян, а у 9 процентов отрицательные чувства. Среди тех, кто положительно относится к Лукашенко, 34 процента выражают уважение, 18 — симпатию, 14 —доверие. Среди негативных чувств 7 процентов приходится на недоверие, 5 —на разочарование. Среди нейтральных чувств — 22 процента безразличного отношения.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. С итогами не согласились лидеры оппозиции, настаивающие на победе своего кандидата Светланы Тихановской.