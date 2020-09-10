Грузия объявила о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о начале второй волны пандемии коронавируса в стране. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает «Sputnik Грузия».

Власти зафиксировали рекордный показатель зараженных за сутки — 57 человек. «Мы предполагали вторую волну, и этот процесс начинается. Мы ждали осенью, и осенью процесс начинается», — сказал Гахария.

При этом он заверил, что поводов для паники нет, поскольку ситуация находится под контролем. Система здравоохранения может проводить 6-7 тысяч 150 ПЦР-тестов в день, в скором времени этот показатель достигнет 10 тысяч.

По официальным данным, с начала пандемии общее количество зараженных коронавирусом в Грузии составило 1830 человек. Скончались 19 пациентов, выздоровели 1334.