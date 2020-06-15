Грузия снова смягчила карантин

Власти Грузии снова смягчили карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

С 15 июня в стране возобновляется внутренний туризм и пассажирские железнодорожные перевозки. Также частично возобновится учеба в Тбилисском техническом государственном университете.

При этом эпидемиологи призывают граждан следовать правилам безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию в транспорте и местах скопления людей, а также обрабатывать руки специальным дезинфицирующим раствором.

Неделю назад в Грузии возобновили работу ресторанов и кафе, отелей и пунктов обмена валюты, а также открыли междугороднее сообщение.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Грузии составило 879 человек, из них выздоровели 704, скончались 14 пациентов.

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