Жители Московского региона скупили квартиры в новостройках на рекордную сумму

Москвичи и жители Подмосковья в августе 2020 года скупили квартиры в новостройках на рекордную сумму — по итогам месяца выручка застройщиков составила 120 миллиардов рублей. Данный показатель превышает прошлогодний на 48 процентов. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

За указанный период в Московском регионе заключили 13,3 тысячи сделок (плюс 44 процента за месяц и минус 17 процентов за год). В Москве оформили 7 тысяч ДДУ (плюс 60 процентов за месяц, плюс 25 процентов за год), в Подмосковье — 6,3 тысячи ДДУ (плюс 30 процентов за месяц, плюс 25 процентов за год).

Притом риелторы предупреждают, что объем активного предложения быстро снижается. Если в начале января экспонировалось 94 тысячи квартир и апартаментов, то к началу сентября покупатели могут выбрать лишь из 73 тысяч. Такое быстрое вымывание предложения (на 23 процента по итогам восьми месяцев) фиксируется впервые за последнее десятилетие.

При таких условиях стоимость квадратного метра в пределах «старой» Москвы превысила отметку в 225 тысяч рублей, а в Новой Москве — в 150 тысяч рублей, что наблюдают на рынке впервые. Не прекращается рост цен и в Московской области: за год они прибавили более 20 процентов, подорожав до 104,2 тысячи рублей.

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