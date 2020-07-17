Определены города России с активно мигрирующими в Москву жителями

Большинство приезжих, активно приобретающих недвижимость в Москве — выходцы из Краснодара и Санкт-Петербурга, следует из материалов инвестиционной компании Garnet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в июне-июле 2020 года вложиться в столичную недвижимость планировали жители 34 российских городов. В целом региональный спрос за год увеличился почти на 38 процентов. Чаще всего объекты в Москве приобретают жители Краснодара — на них приходится более 15 процентов «межрегиональных» сделок, определили эксперты. На втором месте — мигрирующие жители Санкт-Петербурга (11 процентов сделок). Замыкают топ-3 представители Нальчика и Перми (по 7 процентов сделок).

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В десятку вошли покупатели из Челябинска, Красногорска, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска и Владивостока. «Региональные инвесторы, как правило, интересуются недорогой жилой или коммерческой недвижимостью, — указывают в Garnet. — Если говорить о жилье, то это студии или однокомнатные квартиры, расположенные у метро. В сегменте коммерческих объектов большая часть спроса сфокусирована на небольших объектах стрит-ретейла в крупных жилых проектах».

Ранее в июле сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,7 миллиарда рублей, а максимальная цена квадратного метра в столичных новостройках почти достигает четырех миллионов рублей.

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