Названы самые популярные районы Москвы для покупки квартир в новостройках

Самыми популярными районами Москвы для покупки квартир на первичном рынке стали Хорошево-Мневники, Даниловский и Раменки. Об этом говорится в материале компании Est-a-Tet, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

За период с января по июль 2020 года в местных новостройках было продано по ДДУ максимальное количество квартир и апартаментов. В Хорошево-Мневниках реализовали 112,5 тысячи квадратных метров жилья, в Даниловском — 97 тысяч, Раменках — 88. В качестве причин такой востребованности специалисты называют благоприятную экологическую обстановку, развитую социальную и торгово-бытовую инфраструктуру, а также транспортную доступность.

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Немаловажным остается и соотношение цена-качество. Так, самый дешевый лот в Хорошево-Мневниках можно купить от 7,6 миллиона рублей (ЖК Big Time, «Сердце столицы», Welton Park), в Даниловском — от 7,9 миллиона рублей (ЖК «Павелецкая сити», «Квартал NOW», «ЗИЛАРТ»), Раменках — от семи миллионов рублей (ЖК «Огни», «События», West Garden).

Также пользуются популярностью районы Западное Дегунино (реализовано 67,9 тысячи квадратных метров), Можайский (50,4 тысячи квадратных метров), Рязанский (49,5 тысячи квадратных метров), Покровское-Стрешнево (48,2 тысячи квадратных метров), Пресненский (46,6 тысячи квадратного метра), Люблино (42,7 тысячи квадратных метров) и Солнцево (40,3 тысячи квадратных метров).

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