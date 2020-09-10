В Совфеде оценили решение Евросоюза продлить санкции против России из-за Украины

Санкции вызывают обратный эффект и наносят вред европейской экономике. Так решение Евросоюза продлить санкции из-за нарушения территориальной целостности Украины оценил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает RT.

Решение ЕС никак не повлияет на восстановление территориальной целостности Украины, заявил сенатор. Он отметил, что за шесть лет стало понятно, что санкции наносят не меньший, возможно, и больший ущерб Европе.

По словам Цекова, европейцы «остаются в плену стереотипов» — они вырабатывают решение, но не могут от него отказаться. Он добавил, что ЕС нужно вести более чистый диалог, чтобы сохранять нормальные отношения с Россией, Белоруссией и Украиной.

Ранее Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Меры будут длиться до 15 марта 2021 года, они коснутся лиц и организаций, которые продолжают «подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Предусмотрены в том числе ограничения на поездки и замораживание активов в Европе.

ЕС, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.