Россиянам назвали ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

Ранними симптомами одного из самых распространенных онкологических заболеваний, рака кишечника, могут быть повышенное газообразование и дискомфорт в животе. Об этом россиянам рассказал хирург-колопроктолог Александр Малышев в своем Instagram.

Эти симптомы указывают на первую стадию заболевания, их можно выявить с помощью колоноскопии. Если врачи найдут полипы на слизистой, они их быстро удалят.

О второй стадии могут говорить не только дискомфорт в животе, но и кровь в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров. В этом случае пациенту назначают химиотерапию и делают операцию. На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, а на четвертой — метастазы начинают поражать соседние органы.

Ранее россиянам рассказали о нескольких опасных симптомах, которые говорят о раке других органов. Хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета Сергей Осминин рассказал, что первый признак, на который стоит обратить внимание — изжога. Еще один повод обратиться к врачу — нарушение прохождения пиши в горле и ощущение кома. Третий признак — беспричинные охриплость голоса и кашель.