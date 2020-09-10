Полицейский встал коленом на горло ребенку в Испании

Полицейский встал коленом на горло 14-летнему ребенку во время задержания в Испании. Об этом пишет NIUS.

Инцидент произошел в городе Миранда-де-Эбро. Полицейские остановили подростка и указали, что он неправильно носит маску. Они несколько раз попросили надеть ее правильно, однако он отказал. По словам представителей полиции, мальчик начал спорить, а потом даже попытался ударить одного из офицеров, и тогда тот повалил его на землю.

На кадрах, опубликованных пользователями Twitter, видно, как полицейский стоит коленом на горле ребенка. Члены семьи, находившиеся там же, и прохожие стали возмущаться и требовать освобождения мальчика, однако полицейские надели на него наручники и забрали в участок. По некоторым данным, семья решила подать на полицейских в суд.

Пользователи соцсетей возмутились происшедшим и отметили, что «Испания — это не США». Они имели в виду жесткое задержание афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого мужчина погиб. После этого по всей стране начались массовые протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи. Их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью.

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