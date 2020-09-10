Врач предупредила женщин об опасных оздоровительных методах

Врач Филиппа Кай (Philippa Kaye) в эфире программы This Morning на британском телеканале ITV предупредила женщин об опасных методах оздоровления, среди которых способы «очищения» вагины. По ее словам, многие из них подразумевают применение еды внутри женского полового органа. На эпизод обратил внимание таблоид Mirror.

Доктор объяснила, что девушки постоянно покупают некоторые вещи, которые, как им кажется, могут помочь справиться с проблемами, особенно во время месячных. Кай заверила, что не стоит использовать в таких случаях еду как средство лечения или очищения. Кроме того, она указала, что некоторые женщины используют зубные щетки, чтобы «очистить все» во время месячных.

«Не нужно делать этого! Тело отлично справится самостоятельно», — заметила она. Врач подчеркнула, что засовывание различных предметов и еды, даже с благой целью, может нанести серьезный вред. «Еда внутри вагины может начать гнить, что только увеличивает риск инфекции», — уточнила она.

В декабре 2019-го зрители австралийского телеканала Channel 10 восхитились танцем людей в костюмах вульв, транслировавшемся в эфире. Артистка Эм Рушано (Em Rusciano), в шоу которой появился этот эпизод, рассказала, что номер прославляет женский боевой дух и получение удовольствия от жизни.