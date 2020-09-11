Момент взрыва рядом с отелем в Китае сняли на видео

Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Проезжавший мимо оператор снял из окна автомобиля дымящийся многоэтажный дом, в котором что-то взрывается. В момент, когда в здании происходит взрыв, рядом находится много людей. На кадрах, снятых уже после взрыва, видно опустевшую улицу, а также очаги возгорания, которые перекинулись в том числе и на соседние дома.

О том, что в рядом с отелем в Китае произошел взрыв, стало известно ранее. Городские власти утверждают, что причиной ЧП мог быть взрыв газа. В больницу были доставлены три человека с легкими травмами и ожогами.