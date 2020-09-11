Пять российских компаний получили миллионы рублей на импортозамещение ПО

Пять российских компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), получили от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) гранты на 217 миллионов рублей на цели импортозамещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гранты выиграли «Кредо-Диалог», «Нетрика», «Иридиум», «Открытый код» и НИИ СОКБ. Они будут разрабатывать первую российскую систему для организации «сквозной» цифровой технологии информационного моделирования, программу для организации централизованного сбора и предоставления аналитической информации, библиотеку подпрограмм (SDK) для текстопонимания и текстогенерации и так далее.

В фонде подчеркнули, что проекты российских компаний направлены на увеличение доли ПО российского производства и улучшение IT-инфраструктуры.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Цифровая экономика», на который планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.