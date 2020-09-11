Украина ограничила подачу воды в ЛНР

Украина ограничила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Утром 10 сентября было прекращено водоснабжение с Западной фильтровальной станции. Сокращена подача воды потребителям в восьми городах, среди которых Стаханов и Алчевск и поселок городского типа Славяносербск. «Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70 процентов», — заявили в МЧС.

Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов: Западной фильтровальной станции в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. При остановке подачи с Петровского водозабора дефицит воды испытает часть потребителей в Луганске.

По данным ГУП ЛНР «Лугансквода», самопровозглашенная республика обеспечивает себя водой на 84 процента, поставки с подконтрольной Киеву территории снизились до 15 процентов.

Ранее замглавы украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко назвал условие для возобновления подачи воды в Крым. По его словам, это произойдет после возвращения полуострова в состав страны.