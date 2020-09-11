Австралиец врезался в полицейских на полном наркотиков фургоне и попал в тюрьму

Наркокурьер-австралиец получил обвинительный приговор после того, как врезался в полицейские машины на фургоне, полном метамфетамина. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Полицейские в Сиднее услышали удар возле своего участка. Выйдя, они обнаружили, что кто-то врезался в две припаркованные возле него служебные машины, сильно их повредив, и уехал. С помощью камер наблюдения они выследили микроавтобус, водитель которого устроил аварию, и задержали его.

За рулем оказался 26-летний Саймон Ту, а в кузове находилась крупная партия сильнодействующего вещества метамфетамина — около 273 килограммов. Если бы наркотик добрался до потребителей, его цена составила бы более 145 миллионов долларов, сообщают полицейские.

«Может быть, это одна из самых легких операций против наркопреступности за все время существования нашей полиции — абсолютно невероятное совпадение», — заявил в беседе с журналистами детектив Глин Бейкер.

Мужчина, перевозивший наркотики, получил реальный срок: шесть с половиной лет тюремного заключения.

В июле 2019 года было опубликовано видео, на котором минивэн Ту врезается в полицейские автомобили. К тому времени правоохранители еще не разглашали подробностей дела.