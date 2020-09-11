Сергей Кириенко открыл «Российскую креативную неделю»

В Москве в пятницу, 11 сентября, стартовала первая «Российская креативная неделя» — масштабное федеральное событие, направленное на развитие креативных индустрий в России. На открытии мероприятия выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ключевой площадкой Недели стал Парк Горького, где пройдет более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое. С 7 по 10 сентября специальные мероприятия прошли в регионах России. Московское мероприятие продлится до 13 сентября.

Сергей Кириенко на открытии Недели подчеркнул, что креативные индустрии — один из драйверов экономического развития. «И для России это — хорошая новость. Мы все знаем, что россияне сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий — это наше время», — сказал он.

С 11 сентября в течение трех дней на Пушкинской набережной Парка Горького работают 14 лекториев: дизайн, кино, новые медиа, искусство, компьютерная графика, IT, разработка компьютерных игр, мода, издательское дело и журналистика, музыка и саунд-дизайн, маркетинг и коммуникации, образование в креативных индустриях, архитектура и урбанистика, телевидение.

Одним из главных событий «Российской креативной недели» стал первый Creative Business Forum — он объединил крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических и юридических вопросов, стоящих перед креативными индустриями.

Организаторами Недели выступили ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.