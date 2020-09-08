По всей стране началась первая «Российская креативная неделя». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

До 10 сентября специальные события проходят в регионах России, а с 11 по 13 сентября в Москве состоятся бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи. Программа в регионах была разработана с учетом специфики развития креативных индустрий каждой из территорий.

«Именно яркие творческие люди совершают выдающиеся открытия и формируют будущее, в котором хочется жить. Очень много таких людей в регионах нашей огромной страны, и наша задача – максимально поддержать их», — рассказал начальник управления президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» Сергей Новиков.

Основные мероприятия программы доступны онлайн на сайте «Российской креативной недели». Организаторами мероприятия выступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

«Российская креативная неделя» охватывает 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование. Согласно международным стандартам эти сферы включены в понятие «креативные индустрии» — сектора экономики, связанного с интеллектуальной и творческой деятельностью. Все индустрии представлены в развлекательном, образовательном и деловом блоках.