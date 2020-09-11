Популярное среди туристов место в России завалили нечистотами

Популярное место среди туристов в Мурманской области завалили мусором и навозом. Об этом сообщает местное издание «Мурманский вестник».

По данным портала, речь идет о Лавнинских водопадах в Кольском районе региона, ставших одним из излюбленных мест отдыха северян, где можно «искупаться и сделать красивые фотографии». Местные жители жалуются, что туристы не убирают за собой мусор и пластиковые бутылки, а недавно там появились огромные лужи навоза.

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«На всем пути к Лавне "аромат" такой, аж оторопь берет... Особое негодование вызывают болотного вида лужи навоза, смердящего и отравляющего воду. А ведь лет пять назад мы набирали чайник прямо из водопада, не боялись отравиться нечистотами», — рассказала жительница района Лиза Титова.

Откуда взялся навоз возле водопадов, неизвестно, но люди предполагают, что во всем могут быть виноваты фермеры, сливающие отходы на территорию курорта.

В июне сообщалось, что жители английского города Бакстон подговорили фермеров забросать навозом знаменитую голубую лагуну, чтобы отпугнуть от нее толпы приезжих. Местный репортер, побывавший возле лагуны, отметил, что место действительно потеряло былую привлекательность, поскольку уже на подъезде к нему «в нос ударяет отвратительный запах».