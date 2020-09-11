Посольство Швеции в Минске окружил ОМОН

Белорусские силовики окружили посольство Швеции в Минске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Туда проникли двое мужчин, Владислав и Виктор Кузнечик, называющие себя политическими беженцами. Они спрятались на территории посольства, но в само здание дипмиссии их не пускают, а сотрудники шведского представительства не выходят с ними на связь.

Сотрудники ОМОН и группа мужчин в штатском караулят их у выхода с территории посольства. Кузнечики решили эмигрировать после жесткого задержания на протестном митинге 6 сентября, после чего за ними началась слежка.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгоняли, были задержаны семь тысяч человек, известно о нескольких погибших. Многие задержанные рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.