Белорусский протестующий покаялся на камеру в бросании камней в силовиков

Участник акции протеста в Бресте покаялся на камеру в бросании камней в силовиков. Видео опубликовало агентство БЕЛТА.

В подписи к видео сказано, что это подозреваемый в участии в массовых беспорядках. На кадрах молодой человек рассказывает, что 10 августа стоял вместе с другими протестующими напротив сотрудников милиции. Его охватил азарт, толпа подталкивала к активным действиям. В итоге протестующий кинул два камня в сторону милиции.

«Да, мои действия были противоправными. Я об этом сожалею и раскаиваюсь. Я осознал свою вину, осознал свою ошибку — то, что вообще пошел туда», — заявил задержанный.

14 августа белорусское телевидение показало запись допроса в КГБ Юрия Воскресенского, координатора избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска. Воскресенский, которого в сюжете назвали организатором протестов, на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами».

Массовые протесты по всей Белоруссии вспыхнули 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции разгонялись жестко. Были задержаны семь тысяч человек, сообщалось о четырех погибших. Задержанные, выйдя из изоляторов, рассказывали, что их избивали силовики.