В одной стране вырос спрос на российские паспорта

В консульстве России в австрийском Зальцбурге в несколько раз вырос спрос на оформление паспортов. Об этом со ссылкой на генерального консула РФ Дмитрия Черкашина сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что основные обращения россиян в генконсульство связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, а также получениями справок и вопросами гражданства.
«В 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 1100 до 2750», — пояснил Черкашин.
Генконсул также добавил, что схожая динамика есть и по другим консульским действиям.
