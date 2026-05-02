В одной стране вырос спрос на российские паспорта

07:25, 2 мая 2026

Генконсул Черкашин: В Зальцбурге вырос спрос на российские загранпаспорта
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В консульстве России в австрийском Зальцбурге в несколько раз вырос спрос на оформление паспортов. Об этом со ссылкой на генерального консула РФ Дмитрия Черкашина сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что основные обращения россиян в генконсульство связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, а также получениями справок и вопросами гражданства.

«В 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 1100 до 2750», — пояснил Черкашин.

Генконсул также добавил, что схожая динамика есть и по другим консульским действиям.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия и Ливия договорились об открытии российского генерального консульства в Бенгази.

