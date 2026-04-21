Лавров раскрыл одну договоренность с Ливией

Лавров: Россия откроет генконсульство в Бенгази

Россия и Ливия договорились об открытии российского генерального консульства в Бенгази. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Еще один результат нашей работы — мы договорились уже в самое ближайшее время, в дополнение к посольству России в Триполи, открыть наше генеральное консульство в Бенгази», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что генконсульство России в Бенгази уже функционировало ранее, однако было вынуждено прекратить свою деятельность в 1993 году.

Ранее The Wall Street Journal выступила с мнением, что США пытаются вытеснить Россию из Ливии. Осенью 2025 года заместитель командующего Африканским командованием США (AFRICOM) генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил о военных учениях сил специальных операций в Ливии. По мнению газеты, учения дадут Ливии доступ к оборудованию США и их партнеров, что позволит ей перестать зависеть от России и Белоруссии.