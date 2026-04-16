WSJ заявила о попытке США вытеснить Россию из Ливии через учения Flintlock 2026

США пытаются вытеснить Россию из Ливии. С таким мнением выступила газета The Wall Street Journal.

Известно, что осенью 2025 года заместитель командующего Африканским командованием США (AFRICOM) генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил о военных учениях сил специальных операций в Ливии во время визита в страну. Он посетил Триполи, Сирт, а также провел переговоры с представителями враждующих правительств.

В Ливии действует двоевластие: в Триполи сформировано правительство национального единства, поддерживаемое ООН, а в Тобруке заседает палата представителей. Восточную часть контролирует Ливийская национальная армия во главе с Халифом Хафтаром. Президент России Владимир Путин встречался с Хафтаром в Кремле в 2025 и 2023 годах.

Накануне в Ливии и Кот-д'Ивуаре стартовали учения Flintlock 2026. «Масштаб инвестиционного потенциала является стимулом для воссоединения», — подчеркнул Бреннан.

По мнению WSJ, учения дадут Ливии доступ к оборудованию США и их партнеров, что позволит ей перестать зависеть от России и Белоруссии. «Мы хотели бы видеть правительство…, которое не видит необходимости привлекать иностранные державы, особенно Россию», — добавил посол Великобритании в Ливии Мартин Рейнольдс.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о первых за 34 года переговорах по Ближнему Востоку. Они состоятся между Израилем и Ливаном.