ВС России нанесли удар по двум украинским портам

ВС России ударили по портам в Измаиле и Большой Одессе

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на субботу, 2 мая, ударили по двум украинским портам, расположенным в Измаиле и районе Большой Одессы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате удара были повреждены причальная и складская инфраструктура. Также на отдельных объектах произошли возгорания.

Ранее сообщалось, что с 25 апреля по 1 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, используемым вражескими военными.