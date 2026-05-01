Россия нанесла шесть ударов возмездия по территории Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли по объектам ВПК Украины удары возмездия

С 25 апреля по 1 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, используемым вражескими военными. Об этом сообщили в Минобороны.

Шесть ударов возмездия в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в России были нанесены с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

В результате успешных ударов, помимо предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК), были поражены объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинской армией, а также места сборки, хранения и запуска ударных дронов и безэкипажных катеров и пункты временной дислокации солдат противника и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области.