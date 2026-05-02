Россия
08:00, 2 мая 2026

Названа причина для возможного запрета на приготовление шашлыков на территориях России

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press

Местные власти могут запретить приготовление шашлыков на отдельных российских территориях, а именно разведение открытого огня. Причину возможного запрета назвали в пресс-службе МЧС РФ, комментарий приводит ТАСС.

«В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в случае повышения пожарной опасности могут устанавливаться дополнительные требования безопасности, в том числе временный запрет на разведение открытого огня, включая использование мангалов», — пояснили в ведомстве.

В случае нарушения этих требований граждан ждет административный штраф до 15 тысяч рублей, а если нарушение допущено в период действия особого противопожарного режима — до 20 тысяч рублей. До 50 тысяч возрастает штраф в случае, если действия россиян привели к пожару, повреждению имущества или причинению легкого или среднетяжелого вреда здоровью. Если последствия более серьезные, существует угроза уголовной ответственности.

Штрафа можно избежать, если соблюдать ряд правил. Так, мангал надо установить на расстоянии не менее пяти метров от зданий, в радиусе двух метров — убрать мусор и горючие материалы. Рядом нужно иметь первичные средства пожаротушения.

Ранее врач Феликс Тухватуллин призвал россиян быть особенно осторожными с одним мясом для шашлыка

