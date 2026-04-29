17:31, 29 апреля 2026

Врач призвал россиян быть особенно осторожными с одним мясом для шашлыка

Александра Лисица

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врач-гастроэнтеролог Феликс Тухватуллин рассказал, с каким мясом для шашлыка россиянам нужно быть особенно осторожными. Его рекомендации публикует издание UfaTime.ru.

По словам врача, с особой осторожностью нужно есть баранину. Тухватуллин объяснил, что в ней содержится больше насыщенных жиров, чем в любом другом виде красного мяса. Кроме того, бараний жир плохо переваривается и надолго задерживается в желудке. Гастроэнтеролог уточнил, что из всех частей баранины безопаснее всего лопатка и вырезка.

В то же время доктор призвал отдавать предпочтение более щадящим блюдам на мангале: филе курицы или индейки, крольчатине или телятине. Тухватуллин отметил, что они содержат мало жира, поэтому не создают сильную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Гастроэнтеролог добавил, что даже полезного шашлыка рекомендуется съедать не более 200 граммов. В противном случае у человека могут появиться тошнота, вздутие и тяжесть в животе.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева назвала россиянам безопасное количество шашлыка. Употреблять это блюдо она порекомендовала не чаще одного раза в две-четыре недели.

