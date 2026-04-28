Россиянам назвали безопасное количество шашлыка

11:25, 28 апреля 2026

Врач Михалева: Без вреда для здоровья можно съесть до 200 граммов шашлыка за раз
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоупотребление шашлыком в майские праздники может привести к ухудшению самочувствия, предупредила эндокринолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала россиянам безопасное количество этого блюда.

«Без вреда для здоровья за раз можно съесть порцию шашлыка весом около 200 граммов. Именно такой объем организм способен нормально переварить и усвоить без перегрузки ЖКТ. При этом употреблять шашлык можно не чаще одного раза в две-четыре недели», — рассказала Михалева.

Врач подчеркнула, что шашлык — это не всегда полезное блюдо. При жарке на углях выделяются продукты горения и окисления жиров — мощные канцерогены, повышающие риск развития онкологических заболеваний, в частности рака кишечника, объяснила она. По словам специалистки, чем жирнее кусок, тем больше образуется этих веществ, следовательно, тем опаснее становится шашлык.

Помимо канцерогенов, при такой обработке мяса появляется масса конечных продуктов гликации. Они ускоряют старение организма, а также влияют на развитие ожирения, диабета, рака, добавила Михалева.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин предупредил россиян о наказании за шашлыки на даче. По его словам, неправильное размещение мангала на дачном участке может привести к штрафу в размере до 15 тысяч рублей.

