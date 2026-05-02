Легендарный американский рэпер прилетел в Москву

Американский рэпер Flo Rida прибыл в Москву, чтобы дать концерты

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) прибыл в Москву на частном самолете, чтобы выступить со своим первым туром по России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В аэропорту Внуково артиста встретили с икрой, коньяком, бородинским хлебом, выступлением народного ансамбля и русскоязычной версией хита Low.

Как сообщает Telegram-канал, музыкант добирался из мексиканского Канкуна через Стамбул, проведя в пути 15 часов. Частный рейс он оплатил самостоятельно, чтобы избежать очередей и выспаться между концертами. Общий чек за перелеты по городам тура составил около 300 тысяч евро.

Из аэропорта Flo Rida отправился на роскошном черном кортеже: три Cadillac, два Mercedes V-класса и два Sprinter. Угощение ему подали прямо в багажнике одного из Cadillac. Артист был шокирован приемом, с удовольствием ел икру и бородинский хлеб руками.

В Москве рэпер поселился в Four Seasons. Его выступления запланированы на 2 и 3 мая, затем концерты пройдут в Краснодаре и Новосибирске. Изначально гастроли должны были пройти еще 8 марта, но даты перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Москве выступил американский рэпер и бывший ведущий шоу «Тачка на прокачку» на MTV Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV). Известно, что что ради концерта в России он внес изменения в свой гастрольный тур по США. На выступлении артист представил фанатам треки из своего нового альбома.