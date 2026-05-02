Главный эксперт «ЛК» Голованов: В 2022-м хакеры перестали грабить банки России

До 2010 года фиксировались единичные случаи взлома банков, после чего в 2010-2012 годах появились организованные группы и число инцидентов выросло. Однако к 2022 году хакеры перестали грабить российские банки, с тех пор не было совершено ни одной попытки, с таким заявлением выступил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «Газете.Ru».

«В 2015 году, когда Центробанк России организовал ФинЦЕРТ, был создан некий общий щит, банки перестали отбиваться от хакеров в одиночку. В 2018 году был создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)», — напомнил эксперт.

По его словам, эти организации стали дополнительными эшелонами защиты, отделяющими киберпреступников от желаемых денег. Впоследствии все равно происходили кражи, но уже не таких больших сумм, как было ранее.

«Практически ни одного рубля с корсчета банка в Центробанке [с 2022 года] выведено не было. Это все закончилось по двум причинам: защита очень хорошая, и атакующим проще атаковать банки в других странах; сильно затруднен вывод денежных средств из-за отключения России от международной межбанковской системы передачи финансовой информации SWIFT и международных карточных платежных систем», — подчеркнул Голованов.

