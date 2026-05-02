07:30, 2 мая 2026

Голландский тренер обругал судью на русском языке в чемпионате Украины

Владислав Уткин
Фото: Selim Sudheimer/ Getty Images

Голландский тренер ван Леувен обругал судью на русском языке в чемпионате Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Случай произошел в матче 26-го тура украинского чемпионата «Полтава» — «Кривбасс». Голландский наставник гостей Патрик ван Леувен в прямом эфире на русском языке оскорбил арбитра, который обслуживал эту встречу. По ходу матча судья дважды отменил голы «Кривбасса», в последний раз это произошло в добавленное ко второму тайму время. После финального свистка ван Леувен в прямом эфире сказал: «Этот судья — позор».

56-летний ван Леувен с 2006 по 2013 годы работал помощником главного тренера в «Шахтере». Также он возглавлял «Зарю» (2022--2023) и «Металлист» (2024--2025).

В феврале 2021 года главному тренеру клуба «Львов» Виталию Шумскому дали желтую карточку за общение с судьей на русском языке. При этом сам Шумский утверждал, что общаться на русском начал не он, а арбитр.

