В Госдуме отреагировали на угрозу «Северному потоку-2» со стороны Германии

Проект «Северный поток-2» реализуется Россией исключительно в интересах европейских партнеров, которые нуждаются в поставках российского газа. Такими словами депутат Госдумы Антон Морозов отреагировал на угрозу Германии приостановить реализацию проекта из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает RT в пятницу, 11 сентября.

«Российская Федерация сделала со своей стороны все возможное для того, чтобы принять полноценное участие в расследовании инцидента с Навальным как на территории Российской Федерации, так и на территории Германии», — сказал Морозов, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Парламентарий призвал немецких коллег «не политизировать эту ситуацию».

Ранее в пятницу Маас заявил, что не исключает приостановку строительства газопровода в качестве реакции на ситуацию с российским оппозиционером, который впал в кому 20 августа. По его словам, окончательное решение Берлина по проекту будет зависеть от действий Москвы.

7 сентября сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает введение санкций против проекта из-за Навального.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.