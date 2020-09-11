«Слишком глубокое декольте» телеведущей породило спор среди зрителей

Канадская телеведущая Кори Сидэвэй (Kori Sidaway) выложила в Twitter скриншот письма от недовольного зрителя, который напал на нее с критикой за якобы слишком откровенный наряд, в котором она появилась в эфире. Претензия породила спор: за женщину вступились многие пользователи сети, обвинив недовольного зрителя в неадекватности.

Автор оформил письмо как новостную заметку, в которой указал, что «слишком глубокое декольте может разрушить сюжет». Он также приложил фотографию того, как, по его мнению, выглядела Сидэвэй. В конце неизвестный зритель назвал себя «патрулем декольте».

Сидэвэй выложила в общий доступ это послание и заявила, что оно было направленно на то, чтобы она устыдилась собственного тела. «Всем безымянным компьютерным воинам, которые недовольны внешним видом женщин! Это поколение не станет терпеть харассмент», — заявила телеведущая.

Ее позиция нашла поддержку среду пользователей Twitter. Многие женщины поделились с Сидэвэй своими историями о том, как мужчины пытались повлиять на то, что они надевают. Кроме того, юзеры усомнились в том, что отправивший этой письмо человек находится в своем уме. «Ему нужно пройти курс терапии. Как вообще можно отправлять такие сообщения?» — поинтересовался @jodyvance.