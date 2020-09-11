Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Аналитики назвали российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

По оценке экспертов, в целом зарплаты россиян в 2021 году вырастут на 3,5-4 процента. Сильнее всего они увеличатся в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде. Главным драйвером роста оплаты труда будет экономический рост, основанный на повышении потребительской активности населения, поясняется в исследовании.

Аналитики также отметили, что пандемия коронавируса не смогла сломать благоприятный тренд в потребительских настроениях. В августе 2020 года спрос на товары и услуги по многим позициям был выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что расходы россиян в августе взлетели до максимального значения за всю историю ведения статистики. По сравнению с июлем траты увеличились на 0,5 процента, а по сравнению с августом прошлого года — на 5,3 процента.