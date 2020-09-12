Россиянка передавала сыну в СИЗО наркотики в упаковках кетчупа

В Нижнем Новгороде задержали 50-летнюю женщину, которая передавала своему сыну в СИЗО наркотики. Запрещенные вещества нашли в упаковке кетчупа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что сотрудники ФСИН тщательно проверяют все продукты, которые отправляют заключенным. В случае с нижегородкой подозрения вызвала упаковка кетчупа. На экспертизе выяснилось, что в соус был подмешан метадон.

Мать взятого под стражу за грабеж мужчины задержали. Однако женщина от передачи наркотиков открестилась — по ее словам, все продукты за два дня до случившегося ей привез неизвестный мужчина. В квартире россиянки провели обыск, однако следов наркотиков не нашли. Не удалось установить и личность неизвестного.

По одной из версий правоохранителей, мать знала о содержимом кетчупа и долго не хотела передавать его сыну. Однако впоследствии сжалилась, потому что молодой человек просил ее об этом. Отмечается, что сама мать когда-то отбывала наказание за драку, однако теперь не хочет проблем с законом.